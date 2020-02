O unicórnio OutSystems vai lançar, em parceria com o Governo e com o programa Carnegie Mellon Portugal — e através de fundos europeus do Portugal 2020 — dois projetos de pesquisa e desenvolvimento, anunciou a empresa em comunicado. Os planos implicam um investimento de 5,1 milhões de euros, feito em regime de cofinanciamento entre as entidades promotoras.

Os projetos DEV4ALL (pretende construir uma sociedade de programadores) e GOLEM (programação automatizada para revolucionar o desenvolvimento de aplicações) são desenvolvidos em parceria com as universidades nacionais FCT NOVA através do NOVA LINCS, Universidade do Minho, INESC-ID, INESC TEC e a universidade internacional Carnegie Mellon. Como objetivo essencial, os programas pretendem acelerar a inovação no setor de desenvolvimento de low-code — área de especialização da OutSystems — e tornar o desenvolvimento de aplicações mais acessível a pessoas não especializadas.

“Estes dois projetos mostram bem como a OutSystems continua a olhar para o futuro, liderando iniciativas que vão revolucionar o mercado de desenvolvimento de aplicações”, afirma João Abril de Abreu, innovation and university relations manager da OutSystems. “Ambos os projetos refletem o trabalho que a Outsystems tem vindo a desenvolver para colaborar com algumas universidades e institutos estrategicamente selecionados e assim aumentar a capacidade da empresa em fazer investigação de alta qualidade”, conclui o mesmo responsável, citado em comunicado.