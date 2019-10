OutSystems e Workato vão criar soluções em parceria

A OutSystems, unicórnio especialista em plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações e a Workato, empresa de automação inteligente, anunciaram uma parceria para permitir que as organizações alcancem mais rapidamente os seus objetivos de inovação, produtividade, time-to-value e de missão crítica, através da disponibilização de conectores de aplicações prontos a usar.

A Persistent Systems será o parceiro estratégico de implementação e entrada no mercado. Juntas, as três tecnológicas estão a criar novos produtos, automatizando processos de negócios e transformando as experiências dos clientes.

A OutSystems e a Workato querem responder à necessidade emergente de integração e à crescente procura por integração de sistemas core de grande escala, de sistemas críticos, de experiências de clientes conectadas e de capacitação line of business e de atendimento automático, referem em comunicado.

Através da plataforma de low-code da unicórnio OutSystems, os programadores e utilizadores empresariais podem aceder a mais de 1.000 conectores de aplicações da Workato, bem como a mais de 400.000 fórmulas de automação pré-criadas, para mover dados de forma inteligente entre aplicações OutSystems e milhares de aplicações e bases de dados, referem em comunicado.

“Com a Workato, os clientes da OutSystems podem automatizar workflows conectando a OutSystems a qualquer combinação de milhares de outras aplicações locais e na cloud. Somos o único fornecedor que disponibiliza uma conectividade pré-concebida com suporte para esquemas personalizados em OutSystems. Esse recurso exclusivo acelera o tempo de valorização entre 6X a 10X”, refere Markus Zirn, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Workato.

A adoção de plataformas de integração de nível empresarial como um serviço (enterprise integration platform as a service, EiPaaS) está a crescer rapidamente e a desempenhar um papel cada vez mais estratégico para as empresas de média e grande dimensão. Milhares de utilizadores empresariais adotaram uma solução EiPaaS no último ano, e estima-se que mais de 50.000 organizações usaram algum tipo de iPaaS durante o ano passado.

“Estamos entusiasmados em fazer esta parceria com a Workato para trazer a sua plataforma de automação inteligente aos nossos clientes em todo o mundo. Ao alargar o poder e a acessibilidade da integração complexa e técnica a um conjunto mais amplo de capacidades e utilizadores, acreditamos que os nossos clientes poderão reduzir o tempo necessário para criar novos serviços inovadores”, sublinha Márcio Spínola, vice-presidente de gestão de produto da OutSystems.

“A Persistent Systems tem uma longa história de fornecimento de soluções de negócios para os seus clientes através da nossa prática de automação inteligente de negócios e da parceria com a OutSystems. O poder da plataforma líder de low-code da OutSystems e da plataforma de automação Workato, ajuda-nos a implementar experiências incríveis aos nossos clientes, parceiros e funcionários, além de criar sistemas core empresariais”, afirma Rakesh Rathod, GM, enterprise business da Persistent.