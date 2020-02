As contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal foram congeladas por decisão do juiz Carlos Alexandre, a pedido das autoridades angolanas. Não se conhecem os montantes que estão nessas contas, mas em causa poderão estar apenas alguns milhares de euros, segundo o Correio da Manhã (acesso pago).

A Procuradoria-Geral da República portuguesa confirmou esta terça-feira “a suspensão provisória de execução de operações de débito das contas bancárias” à filha do ex-presidente angolano. Mais de dez dessas contas serão do EuroBic e uma delas no BCP.

A ordem judicial terá partido do Supremo Tribunal de Justiça de Angola e refere-se a participações e bens no valor de dois mil milhões de euros. O congelamento é passível de recurso.

Também foram congeladas as contas do marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, e de Paula Oliveira, amiga da empresária angolana que também foi constituída arguida em Angola.

Este bloqueio, que engloba a execução de ordens de pagamento de salários, rendas, impostos, fornecedores e honorários de advogados, poderá pôr em causa o pagamento dos empréstimos da empresária nos bancos visados.