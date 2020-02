É no mítico Palácio da Bolsa, no Porto, que decorre de 20 a 23 de fevereiro a 17.ª edição da Essência do Vinho. O evento vai contar com provas de vinhos de mais de 400 produtores, três mil referências e 100 especialistas de vinho internacionais. Este evento representa um encaixe de aproximadamente 2,6 milhões de euros para a cidade do Porto.

“39% dos visitantes do Essência dos Vinhos pernoitaram na cidade e ficaram em média duas noites. Desses, 48% ficaram alojados em hotéis. O visitante gasta em média 71,04 euros em alojamento e 56,82 euros em refeições. Extrapolando a amostra para o número de visitantes, é possível verificar que o evento representa um impacto ao nível da cidade do Porto entre 2,3 e 2,6 milhões de euros”, nota Nuno Botelho, diretor da Essência do Vinho, de acordo com um estudo realizado pelo ISAG – European Business School.

O evento vai trazer a cidade do Porto uma significativa comitiva de especialistas internacionais, jornalistas, críticos de vinho, sommeliers, wine educators e importadores de mais de dez nacionalidades distintas. Entre as caras mais conhecidas estará Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos britânica que será uma das moderadoras do evento e Charles Metcalfe, um dos fundadores do International Wine Challenge (IWC).

Parte dos convidados irá elege o “Top 10 Vinhos Portugueses”, horas antes do início da abertura do evento ao público. A entrada diária, inclui oferta de copo de provas, pode ser adquirida online previamente por 20 euros.