SPS Advogados cria nova função de office manager

A sociedade de advogados SPS criou recentemente uma nova função na firma — de office manager —, com o objetivo de “potenciar a eficiência da gestão da sociedade”. Para o novo cargo, o escritório apostou em Luísa Correia Marques.

“O acentuado crescimento verificado na SPS Advogados nos últimos anos, assim como a diversificação dos negócios que o acompanhou, exige uma maior gestão corporativa, a par da gestão até aqui desenvolvida pelos nove sócios do escritório, liderados pelo managing partner, Pedro Malta da Silveira”, nota a sociedade em comunicado.

O novo reforço da SPS transita do Banco Santander Consumer Portugal e conta com cerca de 28 anos de experiência desenvolvida, essencialmente, no setor bancário e financeiro.

“Esta é uma contratação estratégica para a SPS Advogados, que visa potencializar a eficácia dos processos de gestão, contribuindo para o crescimento sustentado do escritório, catalisando o desenvolvimento de novas áreas. É com muita satisfação que a SPS Advogados dá as boas vindas a Luísa Correia Marques, esta é uma contratação que muito nos honra”, conclui a sociedade.