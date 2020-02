WhatsApp já tem mais de dois mil milhões de utilizadores

Já são raras as pessoas que não têm o ícone verde do WhatsApp entre as várias aplicações que preenchem o ecrã do telemóvel. A plataforma de mensagens detida pelo Facebook ultrapassou esta quarta-feira a marca dos dois mil milhões de utilizadores à volta do globo.

Numa mensagem publicada no blog da plataforma, o WhatsApp diz estar “honrado” por ter atingido este marco. Esta meta já foi superada pelo Facebook em 2017, mas entre a maioria das restantes redes sociais o universo de utilizadores ainda não chega a esta dimensão.

A WhatsApp aproveita também para destacar a importância da privacidade das conversas, numa altura em que a segurança online continua a estar em destaque, apesar de ter diminuído o número de falhas que põem em causa dados dos utilizadores, nomeadamente no Facebook.

“Sabemos que quanto mais nos conectamos, mais temos para proteger. À medida que desenvolvemos mais as nossas vidas online, proteger as conversas é mais importante do que nunca“, refere o WhatsApp. Todas as mensagens privadas enviadas através da plataforma são encriptadas, salienta a empresa.