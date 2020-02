S&P não mexe no rating. Confirma “BBB-” da Nos

A S&P Global Ratings não mexeu na classificação da dívida da Nos. Confirmou o rating de longo prazo de “BBB-” da operadora liderada por Miguel Almeida, com outlook “estável”, o que, diz a empresa, lhe vai permitir diversificar as fontes de financiamento.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, na base da confirmação deste rating, que fica no primeiro nível de investimento — uma notação inferior colocaria a dívida da empresa em “lixo” –, esteve, entre outros, “a posição de liderança em Portugal no mercado de TV por subscrição”, diz a Nos.

A agência de rating norte-americana também salientou o “forte investimento na rede fixa”, “uma oferta fixo-móvel flexível e de conteúdos locais forte e uma marca com sólida presença no mercado” além de “um balanço robusto e de uma política financeira estável” para justificar a classificação atribuída.

A manutenção do rating de crédito de longo prazo, “permite que a Nos reforce as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o seu já reduzido custo médio da dívida”, salienta a empresa liderada por Miguel Almeira.