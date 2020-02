Depois do recorde, produção de automóveis trava em janeiro

A produção de automóveis nas fábricas portuguesas encolheu no arranque deste ano. De acordo com dados da ACAP, saíram das unidades de produção 29.652 veículos de passageiros e pesados, menos 4,1% do que no mesmo mês do ano passado. Para o travão contribuiu especialmente a quebra registada nos ligeiros de passageiros.

“Em janeiro foram produzidos, em Portugal, 23.415 veículos ligeiros de passageiros, o que representa uma queda de 10,9% face ao período homologo do ano anterior. Nos comerciais ligeiros verificou-se um crescimento de 39,3% face ao mesmo mês do ano anterior, tendo sido produzidos 5.848 veículos”, diz a ACAP, salientando que no caso dos pesados a queda foi de 78,5% para 89 unidades.

Este travão é explicado essencialmente pelos ligeiros de passageiros, os mesmos que permitiram a Portugal brilhar no ano passado — entrando no clube dos países produtores. A ACAP não aponta razões para a evolução negativa registada.

Em 2019, a produção de veículos atingiu um recorde, alcançando as 346 mil unidades, com a Autoeuropa a ser o motor ao produzir 256.900 veículos. O sucesso do T-Roc ajudou.

Mais exportação, mas não para a China

Segundo a ACAP, “a informação estatística relativa ao primeiro mês de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo“. Esse facto “contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, ajudando o PIB a crescer.

“A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 92,8% – com França (18,5%), Alemanha (18,0%), Itália (15,3%), Espanha (10,6%) e Reino Unido (9,8%) no topo do ranking“, nota a associação, referindo que “nenhum veículo foi exportado para a China”, país que está a ser afetado pelo coronavírus

(Notícia atualizada às 11h22 com mais informação)