Já pensou ser CEO por um mês? Na Adecco é possível

Já pensou ser CEO durante quatro semanas? O programa “CEO for One Month”, da Adecco, dá aos jovens a possibilidade de acompanhar o CEO do grupo Adecco no seu país de origem, ajudando-os a contactar com o mercado de trabalho e com a liderança. Em Portugal, o vencedor poderá acompanhar a CEO da Adecco Portugal, Carla Rebelo, durante quatro semanas. As candidaturas estão abertas até 19 de março e devem ser submetidas no site oficial do programa.

Os candidatos deverão ter formação superior nas áreas de gestão, economia, finanças ou engenharia, “sentido analítico e capacidade de organização, vontade de aprender, boa capacidade relacional e comunicativa, fluência em inglês, empatia, ambição, espírito crítico e carisma”, refere o grupo em comunicado. Os vencedores a nível local passam à fase do bootcamp, onde apenas um dos 47 será escolhido como CEO global por um mês e começará a sua jornada com Alain Dehaze, diretor executivo da Adecco.

Este programa quer ajudar os jovens a “desenvolverem e experienciarem o seu potencial de liderança, de aprender e de adquirir competências e experiências necessárias para iniciar uma carreira de liderança“, refere a Adecco em comunicado.

“Conheci pessoas que muito admiro e que são agora verdadeiras referências quer pessoal quer profissionalmente. Além disso, tive a oportunidade de conhecer outros jovens bastante inspiradores e com percursos de vida que, ainda que distintos do meu, partilham da mesma vontade de ter impacto positivo no mundo que nos rodeia. Não conheço outra iniciativa que, em tão pouco tempo, possibilite uma aprendizagem tão grande. Em apenas quatro semanas conheci e trabalhei com inúmeras pessoas, conheci os diversos departamentos da empresa e estive presente em reuniões de todo o tipo, desde reuniões de equipa, reuniões de resultados, reuniões com clientes”, conta Manuel Pachon David, o vencedor da edição de 2019 em Portugal.