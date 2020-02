A 4.ª Job Summit, feira de emprego virtual, vai dedicar a edição deste ano ao recrutamento para as áreas de turismo, hotelaria e restauração, a 19 de fevereiro. Durante um dia, centenas de profissionais, de 20 empresas, vão estar online e disponíveis para falar em tempo real com os candidatos, através de chat públicos e privados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento. As ações de recrutamento decorrem entre as 9h00 e as 20h00.

Anteriores candidatos consideram que “o contacto com os recrutadores é o que diferencia o evento de qualquer outra plataforma online de recrutamento” e que o Job Summit “é uma plataforma de confiança e fácil acessibilidade, excelente oportunidade para quem procura emprego”, referem os testemunhos sobre as edições anteriores.

“Por se tratar de uma feira virtual, o Job Summit by Alerta Emprego permite, desde logo, que quem participe no evento possa fazê-lo a partir de casa ou de outro local à sua escolha com uma facilidade e com uma liberdade de horário difícil de encontrar noutras iniciativas do género”, sublinha um candidato da edição anterior.

Já os recrutadores destacam “a dinâmica de organização do mesmo, a possibilidade de recurso do chat e a possibilidade dos candidatos se candidatarem diretamente às ofertas de emprego apresentadas”, e o “contacto com candidatos de diferentes áreas e de diferentes localizações em tempo real e interação sem sair do local de trabalho”, refere o Alerta Emprego, em comunicado.

Durante o dia do evento, os candidatos podem encontrar as empresas nos stands virtuais, que vão estar disponíveis na página oficial da Job Summit. Até ao momento, estão inscritos mais de 3.500 candidatos.

Conheça as 20 empresas que vão estar online