A United Investments Portugal (UIP), proprietária do Sheraton Cascais Resort e do Pine Cliffs Resort, vai lançar a ação de recrutamento “Be Bright Open Day”, a 18 e 19 de fevereiro em Albufeira e, a 6 e 7 de março, em Lisboa. Há mais de 350 vagas para as áreas de housekeeping, cozinha, bares e restauração, receção, concierge, lazer e desporto, spa, fitness, manutenção, entre outros. Os interessados deverão fazer a inscrição no site da United Investments Portugal e levar o currículo impresso.

No Pine Cliffs Resorts, em Albufeira, o recrutamento decorre no Pine Cliffs Resort a 18 e 19 de fevereiro, entre as 10h00 e as 16h00. Na zona de Lisboa, os dias de recrutamento aberto estão marcados para 6 e 7 de março, no Sheraton Cascais Resort, entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e 17h30.

O “Be Bright Open Day” tem como objetivo a captação de novos talentos para as diferentes unidades da UIP em Portugal, numa fase em que o grupo está a reforçar o investimento no país, com a abertura prevista de mais duas unidades hoteleiras. Em abril deste ano, vai inaugurar o primeiro franchise dos hotéis YOTEL da península ibérica, na Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto. Em 2021, abre portas mais uma unidade na capital, a Hyatt Regency Lisboa.