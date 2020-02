A Emirates continua a recrutar em Portugal e, desta vez, as cidades escolhidas são Porto, Braga e Faro. Os open days decorrem a 15 de fevereiro no Hotel Vila Porto Mare, a 17 de fevereiro no Hotel Faro e, a 20 de fevereiro no Melia Hotel & Spa. Todos têm início marcado para as 9h00.

A companhia aérea, com sede no Dubai, procura homens e mulheres open minded, com uma atitude prestável, amigável e orientada para o trabalho. Os candidatos devem ter pelo menos 21 anos no momento de inscrição e um alcance de braço de 212 centímetros quando estão em ponta dos pés.

Os candidatos devem comparecer com currículo em inglês atualizado e uma fotografia recente. Embora não seja obrigatório, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário online no site de carreiras do Emirates Group, antes de participarem no dia aberto da companhia aérea.

De acordo com a empresa, a tripulação de cabine beneficia de uma série de vantagens que compõem o pacote salarial, desde um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho e cuidados de saúde assegurados.

Atualmente, a Emirates voa para 158 destinos em todo o mundo e opera com uma frota de 271 aviões. A companhia aérea conta com uma equipa internacional composta por mais de 130 nacionalidades.