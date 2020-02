Hotéis DHM estão a recrutar em todo o país. Há 350 vagas

A DHM – Discovery Hotel Management, gestora de unidades hoteleiras, lançou a ação de recrutamento “Atitude sobre Rodas”, e vai percorrer o país de norte a sul numa carrinha, durante as próximas cinco semanas. O objetivo é preencher as 350 vagas disponíveis nas 18 unidades em Portugal, para as áreas de food & beverage, housekeeping, front-office, back-office, spa e manutenção.

A viagem começou esta segunda-feira, no Algarve, e a partir de dia 20 de fevereiro começa a percorrer o Alentejo. A última paragem será em Lisboa, por ocasião da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre de de 11 a 14 de março na FIL.

“Existe uma grande necessidade em recrutar para as nossas diversas unidades hoteleiras, especialmente num período de crescimento e em que há uma clara falta de recursos humanos neste setor. Por isso, temos mecanismos que não só nos permitem atrair ativos, como nos ajudam a retê-los. Contamos com programas contínuos de formação interna, desenvolvidos também a pensar em pessoas sem experiência profissional, bem como a possibilidade de se candidatarem a vagas noutras geografias, como o arquipélago dos Açores, e de crescerem profissionalmente, dentro do grupo”, refere a diretora de recursos humanos da DHM, Mara Leitão.

Além do salário, a empresa oferece benefícios como seguro de saúde, alojamento, transporte, férias no dia de aniversário e dois dias extra e, ainda, um baby kit para trabalhadores que sejam pais.

“Esta campanha, além de nos permitir chegar às pessoas de uma forma muito dinâmica e próxima, ajuda-nos a espalhar o ADN da Discovery Hotel Management – um grupo jovem e disruptivo, composto por pessoas que partilham a mesma atitude e vontade em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Foi precisamente esse o mote que deu o nome à campanha”, reforça Mara Leitão.

Veja o itinerário da carrinha da DHM