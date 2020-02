O grupo NAU Hotels & Resorts quer recrutar mais de 300 pessoas para as unidades do Algarve, Alentejo e Lisboa. Procura profissionais de cozinha, economato, housekeeping, manutenção, receção, restauração e para o spa. As ofertas podem ser encontradas no site oficial do grupo hoteleiro e as candidaturas devem ser submetidas até 16 de fevereiro. Os interessados devem fazer o registo através do formulário de candidatura espontânea ou indicando a referência da vaga a que se candidatam.

As vagas em aberto têm como objetivo dar resposta às necessidades de recrutamento das unidades da Herdade dos Salgados e em São Rafael, em Albufeira, do empreendimento turístico Salema Beach Village, na praia de Salema, do Lago Montargil & Villas, na vila de Montargil e do Palácio do Governador, em Lisboa.

“Ao ingressarem no grupo, os colaboradores selecionados encontram um ambiente atrativo, motivador e desafiante, assim como planos de aquisição de competências e desenvolvimento individual e progressão de carreira, com vista à atração e à fidelização de talentos à empresa e à marca”, garante o grupo em comunicado.

Com as novas contratações, o grupo NAU Hotels & Resorts quer reforçar os níveis de qualidade e satisfação de serviço ao cliente e apostar na valorização dos colaboradores.