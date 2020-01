O governo publicou, esta quarta-feira em Diário da República, o anúncio de recrutamento para trabalhadores que queiram candidatar-se aos lugares disponíveis no âmbito “da Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021“.

Disponíveis estão um total de 32 vagas. Para o núcleo da Secretaria-geral do Ministério dos Negócios estrangeiros, existem nove lugares disponíveis em áreas como a administração e assuntos consulares (2), vistos e circulação de pessoas (1), apoio às atividades do Camões I.P. (3), serviços de protocolo (1), informação e imprensa (1), cifra e informática (1). Já no núcleo da direção-geral de Política Externa da Unidade de Coordenação e Acompanhamento Técnico Diplomático, existem 15 lugares a concurso. Todos os lugares disponíveis são de “apoio especializado à preparação e exercício da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021”.

Todas as vagas são para o exercício de funções da carreira/categoria de técnico superior.