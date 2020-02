O Palácio de Buckingham, casa da família real britânica em Londres, publicou uma vaga de trabalho no LinkedIn, esta segunda-feira. Está à procura de um profissional para contratar em regime efetivo e que integre o gabinete de planeamento estratégico da renovação da Casa Real. O candidato ideal tem de ter experiência profissional e o salário anual ascende os 47 mil euros por ano. O contrato inclui 37,5 horas de trabalho por semana, de segunda a sexta-feira, e disponibilidade para viajar.

A família real procura um candidato sénior que queria “dar o próximo passo na sua carreira”, que seja organizado, tenha uma excelente capacidade de comunicação e seja fluente digital. Deverá ter competências de qualificações relevantes e experiência em construção de projetos, idealmente em edifícios históricos. Desde a publicação do anúncio, 200 candidatos já mostraram interesse na vaga.

O salário anual é de 38.000 libras, mais de 47 mil euros e inclui “benefícios”, tais como um regime de contribuições de pensões, formação e desenvolvimento, acesso ao catering e às instalações recreativas do palácio Real. O projeto de planeamento estratégico de renovação do Palácio de Buckingham é o primeiro desde 1950, está previsto para os próximos dez anos e avaliado em 369 milhões de libras (cerca de 434,471 milhões de euros). “É dar apoio à equipa que vai preservar o palácio Real nos próximos anos. É trabalhar com um propósito comum e único. E é ajudar a assegurar que o palácio é adequado ao futuro”, lê-se na descrição da vaga.

Também esta manhã, o Palácio de St. James recorreu ao LinkedIN para anunciar o recrutamento de um assistente de marketing. Oferece 23.000 libras por ano, o equivalente a 27.000 euros.

Na página da família Real, há mais vagas disponíveis para outras residências Reais em Londres. A casa da Rainha Isabel II também está à procura de um assistente executivo para o departamento do Tesouro, um sous-chef, um assistente de eventos, e trabalhadores para atividades pontuais de verão. Na mesma página, encontram-se ainda vagas para o parque Real do Castelo de Windsor e para a residência Real Thatched House Lodge, a casa da princesa Alexandra, prima da Rainha Isabel II, que procura de um assistente pessoal para a princesa. Todas as candidaturas estão abertas até ao final de fevereiro.

“Não haverá dois dias iguais, e a variedade e ritmo vão desafiá-lo. Terá excelentes oportunidades para crescer na sua carreira profissional, num excelente ambiente de equipa. Saber que estará a contribuir para o futuro de um edifício icónico conseguirá inspirá-lo a conseguir concretizar todos os dias”, garante a Casa Real britânica.