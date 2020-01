Bee Engineering quer recrutar 100 pessoas em 2020

A Bee Engineering, startup especializada em consultoria de tecnologias da informação e comunicação, quer recrutar 100 pessoas durante este ano. Para atrair e reter talento, a empresa vai pôr em prática o programa 360º e reforçar a presença nas universidades e a relação com as empresas tecnológicas, como a Academia de Código, a Ironhack ou a Recodme, apostando na formação de competências.

À Pessoas, a startup refere que o recrutamento este ano poderá ultrapassar as 100 pessoas mas que, para já, o objetivo é conseguir recrutar pelo menos 20 recém-licenciados no primeiro semestre do ano.

“A capacitação de competências na área das tecnologias de informação no mercado nacional apenas é possível de atingir conjugando diversas estratégias que trazem à empresa a capacidade de reforçar os seus quadros nos diversos graus de senioridade e âmbitos tecnológicos. Esta abrangência garante a solidez necessária para a criação de emprego e formação continuada dos nossos quadros, dando seguimento ao excelente ensino que é feito nas faculdades portuguesas”, sublinha José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering.

Este ano, a Bee Engineering pretende alargar as ações do programa 360º, com mais academias internas de ativação de talento e com projetos de requalificação profissional através da Recodme, e mais projetos com os alunos do ensino secundário ou profissional e universitário. A startup tem apostado em estágios e parcerias com a Academia de Código e a Ironhack, no programa Bee Tech, nas universidades, ou o Bee Ambassadors.

Apesar do anúncio da startup, encontram-se vagas abertas no site oficial, para várias áreas de gaming, development, java architect, web e UI development.

No ano passado, a Bee Engineering entrou no mercado dos videojogos e lançou a plataforma Bee Brave, uma solução desenvolvida pela Nectar Interactive para ajudar os jogadores a atingir objetivos e a chegar mais longe, e que pode ser utilizada pelas empresas como acelerador de crescimento e monitorização de objetivos dos trabalhadores, clientes e parceiros de negócio.

A Bee Engineering é uma das marcas do grupo internacional HIQ Consulting, e chegou a Portugal em 2013. Os serviços de consultoria, investigação e desenvolvimento, jogos e formação, concentram-se nos escritórios de Lisboa, Porto e Amesterdão e empregam 180 profissionais.