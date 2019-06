Bee Engineering põe trabalhadores a “jogar” para crescer

Chama-se Bee Brave e é uma plataforma de gamificação que encoraja os jogadores a atingir objetivos e a chegar mais longe, uma solução criada pela Nectar Interactive — a nova marca da consultora de tecnologias da informação e comunicação, Bee Engineering – que pode ser utilizada pelas empresas como acelerador de crescimento e monitorização de objetivos (de colaboradores, clientes ou mesmo a parceiros de negócio).

A unidade de jogos da empresa, lançada em 2017 como GameLAB, afirma “ter encontrado o néctar do crescimento no sentido de ajudar as empresas a melhorar as suas métricas de performance, envolvimento e reconhecimento de marca”.

Outra solução para empresas na área dos jogos são os advergames (que junto advertise = publicidade e games = jogos). “Estes jogos utilizados em campanhas de publicidade permitem às empresas proporcionar uma experiência interativa e divertida com a sua marca ou produto. Assente em géneros clássicos de videojogos, o aspeto do jogo é totalmente adaptado ao produto ou marca. A interação e envolvimento é muito mais intensa num jogo do que uma campanha de banners ou vídeo. Os jogadores podem chegar a jogar 10 minutos seguidos aumentando exponencialmente o envolvimento com a marca”, refere a Bee Engineering em comunicado.

“A criação da Nectar Interactive concretiza a evolução da área, para aproximar ainda mais o mercado dos videojogos dos objetivos das empresas, potenciado os ganhos destas e aumentado a diversão de quem os joga”, afirma José Leal e Silva, diretor executivo da empresa. E para André Santos, product manager, “este passo representa um avanço significativo nos nossos objetivos em ganhar um lugar de destaque no setor do entretenimento digital, algo que sabemos que é muito importante não só para o nosso crescimento, mas também para os nossos parceiros.”

Com a nova marca, a empresa pretende entrar no mercado dos videojogos ainda este ano, posicionando-se na venda direta de entretenimento ao consumidor. Na comercialização de jogos digitais haverá oferta para os mercados B2B (advergames e gamification) e B2C (videojogos).