A Coltec, empresa especializada no fabrico de tecidos e malhas laminadas, está a recrutar três colaboradores para o departamento de produção. As vagas em aberto são para trabalhar com tecnologias de revestimento têxtil e a empresa valoriza experiência em processos de extrusão [produção de componentes] e conhecimentos na área têxtil e de polímeros.

“A Coltec tem investido continuamente em tecnologia e recursos humanos para que de uma forma progressiva e sustentada desenvolva novos produtos, cada vez mais técnicos e mais diferenciados”, explica fonte da empresa localizada em Guimarães, em comunicado.

O processo de recrutamento já está a decorrer e os interessados devem enviar o currículo para geral@coltec.pt. A Coltec, que conta com quase 40 anos de experiência, dá preferência a profissionais com o 12.º ano de escolaridade.