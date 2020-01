EIT Food quer acelerar 60 startups do setor agroalimentar

O consórcio europeu EIT Food anda à procura das 60 startups mais inovadoras do setor agroalimentar para acelerar o seu crescimento. O programa de aceleração inclui quatro meses de um plano de estudos completo numa das seis sedes europeias da aceleradora, em Bilbau, e a entrada numa rede com empresas do setor que vai proporcionar a estas empresas conhecerem outros players do setor onde se movimentam.

“A EIT FAN está à procura de novas empresas ao longo de toda a cadeia de valor alimentar que proponham soluções para os problemas atuais do setor agroalimentar: desde a agricultura inteligente até ao consumo e saúde, desde soluções de embalamento sustentáveis até inovações que abordem o desperdício dos alimentos, aumentando a segurança alimentar ou ajudando a criar um sistema de distribuição mais eficiente para a indústria alimentar”, detalha a organização em comunicado.

No final do programa, serão selecionadas três vencedoras que receberão um prémio de até 100 mil euros.

O programa de aceleração arranca em julho e, além da cidade basca, os empreendedores poderão ser colocados noutras cidades como Munique (Alemanha), Haifa (Israel), Lausana (Suíça), Cambridge (Reino Unido) e e Helsínquia (Finlândia). O prazo das inscrições termina a 10 de março.