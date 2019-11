Estão abertas as candidaturas para a quarta edição do prémio Ecotrophelia Portugal, promovido pela PortugalFoods. O objetivo da competição é desafiar jovens universitários com ideias de negócio para o setor agroalimentar a desenvolverem-nas, criando produtos alimentares inovadores.

Dirigido a estudantes universitários, o concurso quer ajudar a desenvolver negócios que tenham como objetivo a dinamização e a modernização do setor agroalimentar, focando estas soluções e produtos eco-inovadores que “possa fazer a diferença neste ecossistema”.

“Há anos que trabalhamos de perto com as universidades e institutos politécnicos e conhecemos o empenho, criatividade e vontade dos nossos jovens que, frequentemente, precisam apenas de quem os apoie no desenvolvimento dos projetos e o Ecotrophelia vem, precisamente, dar esse apoio. Queremos que o prémio seja o motor do empreendedorismo no setor, despertando os estudantes para as suas capacidades e talentos que podem aqui ser potenciados. Na edição anterior, tivemos 20 produtos candidatos e acreditamos que podemos superar esse número”, refere Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods.

Para divulgar o prémio, nos próximos meses a PortugalFoods vai percorrer o país, visitando várias universidades. O roadshow arranca já a 27 de novembro, na Universidade do Minho, no âmbito das XXII Jornadas de Engenharia Biológica. Segue-se a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, a 2 de dezembro, a Universidade de Coimbra, no dia 4, e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, no dia 5. Na semana seguinte, é a vez do Instituto Politécnico de Beja e da Universidade do Algarve, a 12 de dezembro, e da Escola Superior Agrária de Coimbra, a 13 de dezembro. No dia 17 volta ao Porto, ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração, adianta a organização em comunicado.

As candidaturas ao prémio decorrem online até 13 de abril de 2020. A melhor ideia de negócio ganha 2.000 euros e acompanhamento para desenvolver o projeto, refere a organização em comunicado. A lista de finalistas será anunciada a 28 de abril e o vencedor final, conhecido a 26 de maio, no Porto.