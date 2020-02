Dezenas de empresas vão recrutar à Católica Lisbon School

A Católica Lisbon School of Business & Economics, em Lisboa, vai acolher a 16.ª edição do Fórum Carreiras, a 17 e 18 de fevereiro, sob o tema “Unveil Your Talent”. Durante dois dias, mais de 70 empresas vão apresentar as oportunidades de emprego aos alunos da escola de gestão, nas áreas de auditoria, consultoria, tecnologia, retalho, grande consumo, telecomunicações, banca e serviços financeiros, educação e energia.

O Fórum Carreiras “tem como objetivo estabelecer o contacto entre as empresas, nacionais e internacionais e os alunos de licenciaturas e mestrado de gestão, economia e finanças da faculdade. Este ano as empresas pretendem divulgar as oportunidades de recrutamento para estágios, mas também para posições permanentes dentro e fora de Portugal”, informa a universidade em comunicado.

“O Fórum Carreiras 2020 é o palco privilegiado para um contacto mais próximo entre os alunos e o mercado empresarial permitindo-lhes conhecer não só as oportunidades disponíveis em cada empresa como também a sua cultura empresarial, atividades e áreas de negócio”, sublinha a escola de gestão, em comunicado.

A taxa de empregabilidade dos alunos da Católica Lisbon School of Business & Economics é de 71% antes da conclusão do curso e de 98% entre três a seis meses após a graduação, no caso dos mestrados, chegando aos 99,6% no caso das licenciaturas.

Veja alguma das empresas confirmadas, da banca ao retalho: