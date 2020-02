Hoje nas notícias: multas, SIC e Novo Banco

Os banqueiros e gestores em Portugal têm quase 17 milhões de euros em multas por pagar, o Novo Banco prepara-se para pedir uma nova injeção de capital ao Fundo de Resolução em torno dos mil milhões de euros. Os jornais desta terça-feira revelam ainda que a SIC vai lançar um uma plataforma de streaming e um canal de e-sports este ano.

Maioria das multas aplicadas a banqueiros fica por pagar

Em causa estão cerca de 17 milhões de euros em multas aplicadas a quase uma dezena de gestores que ficaram por pagar, revela o Jornal de Notícia. No topo do ranking, com as multas mais avultadas estão o antigo presidente do BES Ricardo Salgado, o fundador do BPP, João Rendeiro, que tem uma dívida por cobrar de 1,5 milhões de euros e o ex-presidente do BCP, Jardim Gonçalves. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível)

SIC vai lançar serviço de streaming e canal de e-sports este ano

Francisco Pinto Balsemão revela que a SIC vai lançar este ano uma plataforma de streaming com conteúdos abertos e outros pagos, mas também um canal de e-sports “que depois possa viver noutras plataformas, como o online”. Apostas que surgem depois de a Impresa ter cortado custos, reduzido a dívida e arrumado a casa ao longo dos últimos três anos. A estação quer apostar na diversificação de receitas e audiências, mas Francisco Pinto Balsemão alerta: as “Estrelas servem a estratégia da SIC mas não vamos entrar em loucuras”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Novo Banco deverá pedir cerca de mil milhões ao Fundo de Resolução

O Novo Banco deverá pedir uma nova injeção de capital ao Fundo de Resolução que rondará os mil milhões de euros. Um valor próximo da última injeção e que aproxima o montante do limite máximo acordado a quando da venda de 75% do banco ao fundo norte-americano Lone Star (3,89 mil milhões de euros). O valor da injeção não está totalmente fechado já que será ajustado aos resultados de 2019 que serão apresentados na próxima na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Tudo aponta para que o banco liderado por António Ramalho tenha prejuízos idênticos aos registados em 2018. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Eureka fecha fábrica, despede 150, mas tem stand na fera de Milão

A Eureka é uma das marcas portuguesas presentes na maior feira de calçado do mundo que arrancou este domingo em Milão. Uma aposta da Alberto Sousa mesmo depois de ter fechado a fábrica que tinha em Vizela, ter anunciado, há três semanas o encerramento das 13 lojas que tem em Portugal e ter despedido 150 trabalhadores. Uma decisão que surpreendeu trabalhadores e sindicato. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre)

Milhares de holandeses unem-se contra aeroporto no Montijo

Uma associação para a defesa das aves da Holanda, Vogelbescherming Nederland, em parceria com a Organização Não Governamental BirdLife Europe, está a promover uma petição contra o novo aeroporto no Montijo — “Maçarico Sim! Aeroporto Não!”. Os promotores temem que a ave-símbolo da Holanda seja afetada pelos aviões depois de sair de África e criticam aeroporto numa zona protegida pela União Europeia. O texto já reuniu 26 mil assinaturas. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre)