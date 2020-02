EDP e EDP Renováveis dão gás à bolsa

A bolsa de Lisboa abriu a sessão no verde, em contraciclo com a Europa. A puxar pelo bom desempenho da praça lisboeta está a família EDP. A EDP sobe 0,65% já a EDP Renováveis avança 0,65%, depois de esta quinta-feira ter comunicado ao mercado lucros de 52% para 475 milhões em 2019.

O índice de referência nacional PSI-20 sobe 0,26% para 5.450,100 pontos, em linha com as principais praças europeias. O Stoxx 600 — que agrega as 600 maiores empresas do Velho Continente –, recua 0,14% para 433,37 pontos.

Em destaque na bolsa nacional está a família EDP. A EDP sobe 0,65% para 4,95 euros, depois de na terça-feira ter atingido máximos históricos. A empresa liderada por António Mexia vai apresentar os resultados de 2019 esta quinta-feira, depois do fecho de mercado.

Ao mesmo tempo, a EDP Renováveis chegou a valorizar 1,83%, mas os títulos estão a abrandar. A cotada valoriza 0,92% para 13,12 euros. Esta quinta-feira, ao início da manhã, a EDP Renováveis apresentou ao mercado as contas de 2019. O resultado líquido da empresa liderada por Manso Neto subiu 52% para os 475 milhões de euros em 2019, face aos 313 milhões registados em 2018. Tal como em 2018, vai aumentar a remuneração dada aos acionistas — dividendos — em um cêntimo, para oito cêntimos.

Entre as 18 cotadas na bolsa nacional, nove estão em terreno negativo. Neste contexto, e a prejudicar ganhos superiores do PSI-20, estão os títulos da Jerónimo Martins e do BCP. A retalhista desvaloriza 0,46% para 17,135 euros, isto também no dia em que apresenta resultados depois do fecho do mercado. Já o banco liderado por Miguel Maya perde 0,57% para 19,07 cêntimos.