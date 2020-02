Ana Botín: “Não estamos compradores” de bancos em Portugal

Botín lidera o Santander, um dos maiores bancos do mundo, que também está presente em Portugal. Em entrevista ao Expresso [acesso pago], e depois das aquisições em Portugal do Banif e do Popular, afirma que não equaciona comprar mais bancos.

“Não só em Portugal como em Espanha. Não estamos compradores. Ponto. Se algo aparecer olharemos para essa proposta, segundo os nossos critérios. Digo sempre isso. Mas agora, não”, revela Ana Botín.

Em Portugal, o Santander já é o maior banco privado, somente suplantado pela Caixa Geral de Depósitos. Contudo, Botín não ambiciona chegar à liderança: “a questão não é ser o maior mas o melhor. […] Não precisamos de ser os maiores, basta estar entre os dois ou três maiores”.