O comissário europeu do Comércio, principal negociador da União Europeia (UE), acredita que será possível alcançar um “mini-acordo” com os Estados Unidos “num curto período de tempo”. Em declarações ao Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês), Phil Hogan diz que a suspensão das tarifas sobre produtos da Airbus é uma “janela de oportunidade”.

“Eles [Estados Unidos] deram-nos 30 dias de suspensão das tarifas sobre produtos da Airbus, o que nos dará a oportunidade de fazer algum tipo de acordo”, disse o comissário, referindo-se ao facto de Donald Trump ter adiado para 18 de março o início de cobrança dessas tarifas. Para Phil Hogan, isso “é um sinal de que os Estados Unidos estão dispostos a dar uma hipótese” a um acordo.

Assim, o comissário acredita que “com boa vontade política de ambos os lados”, será possível “alcançar um acordo num curto período de tempo”. Nas suas palavras, este acordo poderá envolver esforços para reduzir tarifas sobre produtos industriais, eliminando também obstáculos ao comércio de produtos alimentares. Mas, sublinhou que a UE dá prioridade à “substância em detrimento da velocidade”.

“Não vamos mudar as nossas leis para permitir qualquer redução de padrões”, disse Hogan. “Quero sublinhar que a UE não vai comprometer os padrões alimentares ou ambientais. Digo isto desde o primeiro dia e continuo a repeti-lo”.