Revista de imprensa internacional

O última dia da semana começa com a notícia de que um “pico” no petróleo está mais perto de acontecer do que se pensa. Ainda nos combustíveis, um estudo mostrou que os novos carros emitem mais CO2 do que os antigos. E porque o futuro tem de ser sustentável, o Governo espanhol está a preparar um conjunto de impostos “verdes”.

Bloomberg

“Pico” no petróleo está apenas a seis anos de distância

A ENI, a maior produtora petrolífera de Itália, prevê que o “pico” no petróleo, momento em que começará o declínio e subsequente término da produção desta matéria-prima, está mais perto do que o que se pensa. Perante a crescente pressão para a redução de emissão de gases poluentes para a atmosfera, antecipa que possa chegar dentro de seis anos. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Financial Times

Thyssen fecha venda do negócio de elevadores por 17 mil milhões

A Thyssenkrupp fechou aquele que é um dos maiores negócios do ano a nível europeu. Acordou a venda do negócio de elevadores a um grupo de empresas de capital de risco formado pela Advent e a Cinven, arrecadando uma soma de 17,2 mil milhões de euros. A empresa descarta qualquer tipo de pagamento de dividendo extraordinário em resultado desta operação. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

The Guardian

Novos carros emitem mais CO2 do que os antigos

Numa altura em que aumenta a pressão para a troca de veículos antigos por novos, mais eficientes, um estudo vem mostrar que a substituição não está a ser “amiga do ambiente”. Os carros que cumprem a mais recente norma de emissões, a Euro 6d, produziram 162,1 gramas de CO2 por quilómetro, 10,5 gramas mais do que os das anteriores gerações (6b e 6c), sugerindo um retrocesso na luta contra as alterações climáticas. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês)

El Economista

Governo espanhol prepara subidas de impostos “verdes”

O Governo espanhol está a preparar um conjunto de medidas para promover a sustentabilidade. Em cima da mesa estão o agravamento de vários impostos, desde a penalização dos plásticos em função da sua biodegradabilidade, aos bilhetes de avião e até aos impostos especiais sobre o CO2. Estas medidas, explicou uma fonte governamental, estão em linha com as recomendações deixadas pela Comissão Europeia. Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Tech Crunch

Spotify torna app mais fácil de utilizar

O Spotify fez uma série de atualizações à plataforma, de forma a torná-la mais intuitiva para os utilizadores. Há um novo ícone de “reprodução aleatória”, os ícones de “like”, “play” e “download” estão agora agrupados na parte inferior do ecrã e, para os utilizadores premium, o botão de “download” foi atualizado para ser igual ao usado para “baixar” podcasts. Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês)