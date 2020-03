Ageas Portugal suspende viagens e recomenda auto-quarentena

O Grupo Ageas Portugal tem estado a tomar medidas para controlar o potencial impacto do Covid-19 junto dos seus colaboradores e familiares, disse fonte da companhia em comunicado.

Quanto aos clientes a seguradora belga segue as orientações da DGS, encaminhando de imediato todos casos suspeitos para os serviços especializados do SNS. Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), “todas as viagens profissionais para e desde áreas com transmissão comunitária ativa, estão suspensas”.

A todos os colaboradores que retornem destes destinos, seja em viagem privada ou de trabalho, o grupo Ageas Portugal “recomenda que permaneçam em regime de ‘auto-quarentena’ por um período de 14 dias desde a data do seu regresso, trabalhando a partir de casa durante este período, havendo condições para tal”.

Além de medidas de higiene e de etiqueta respiratória, tem sido recomendando que sejam evitadas viagens de trabalho, podendo ser utilizadas alternativas de contacto remoto.

Segundo a Ageas Portugal, “as seguradoras estão naturalmente atentas à evolução do COVID-19 e preparadas para prestar as recomendações possíveis aos seus clientes, por referência aos esclarecimentos da DGS e do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

A Ageas, que detém as marcas Ocidental e Médis, crê que as seguradoras estão a agir em plena conformidade com as orientações definidas pela DGS, nomeadamente impondo também o encaminhamento imediato de todos os casos suspeitos para os serviços especializados do SNS.