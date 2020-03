Os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa querem que o seu presidente, Orlando Nascimento, se demita no seguimento das suspeitas de irregularidades na distribuição de processos em que este está envolvido, apurou o Correio da Manhã (acesso condicionado).

“O desembargador tem de compreender que está a colocar em causa a imagem do Tribunal [da Relação de Lisboa]. O caminho mais honroso para ele seria apresentar a sua demissão, se entretanto não for afastado pelo Conselho Superior de Magistratura”, disse ao Correio da Manhã fonte do Tribunal da Relação de Lisboa, que pediu para não ser identificada.

O atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa estará a ser investigado num processo autónomo, que resultou de uma certidão extraída da Operação Lex.

A mesma fonte avançou, ainda, que o ambiente no TRL é “muito pesado”. Não só pelas suspeitas que envolvem Orlando Nascimento, mas também Vaz das Neves, seu antecessor na presidência do tribunal, que foi constituído arguido na Oepração Lex, , uma vez que foi considerado cúmplice de Rui Rangel em crimes de corrupção e abuso de poder relacionadas com a distribuição eletrónica de processos.