Portugal foi um dos países da União Europeia que, em 2018, menos investiu em Defesa. Naquele ano, os gastos nacionais com Defesa corresponderam a 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), revela o Eurostat nesta segunda-feira. Trata-se do quinto valor mais baixo da União Europeia, onde a média foi de 1,2%.

Segundo o gabinete de estatísticas europeu, em 2018, os governos dos 27 Estados membros gastaram um total de 162 mil milhões de euros na Defesa. Este montante corresponde a 2,6% do total dos gastos públicos e a 1,2% da riqueza gerada na União Europeia naquele ano.

O peso dos gastos com defesa face ao PIB variou substancialmente entre os diferentes países europeus, indo do mínimo de 0,3%, na Irlanda, e de 0,5% no Luxemburgo e Malta, até aos máximos de 2% tanto na Estónia e Grécia, e de 2,1% na Letónia.

Portugal destacou-se entre os países que menos investiram, sendo que dados provisórios apontam para um gasto de 1,68 mil milhões de euros em despesas com a Defesa, em 2018. Ou seja, 1,9% das despesas totais do Estado e 0,8% do PIB nacional daquele ano.

No histórico dos últimos dez anos disponibilizado pelo Eurostat, nunca se assistiu a uma proporção das despesas com Defesa em função da riqueza gerada tão baixa em Portugal como em 2018.

Portugal estava assim bastante longe das metas acordadas entre os membros da NATO em matéria de investimento em gastos militares. Estas definem que as despesas com defesa convirjam para os 2% do PIB em cada país.

Dados recentemente divulgados apontam para que em 2019, os gastos militares já correspondessem a 1,52% do PIB. Até 2024, o Executivo de António Costa pretende chegar aos 1,66% do PIB nas despesas com defesa.