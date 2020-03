O Governo pretende lançar mais quatro concursos de concessão no âmbito do programa Revive ainda no primeiro semestre de 2020, nos distritos de Setúbal, Lisboa e Coimbra, anunciou esta segunda-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

A governante falava em Oeiras na cerimónia de assinatura do contrato de concessão para a reabilitação e exploração do Paço Real de Caxias, como estabelecimento hoteleiro, com a concessionária Imobimacus, do Grupo Hotéis Turim. “No futuro próximo, ainda no primeiro semestre de 2020, pretendemos lançar mais quatro concursos de concessão: em Sesimbra, no Santuário do Cabo Espichel; em Cascais, no Forte de São Pedro do Estoril e Forte de São Teodósio da Cadaveira; e em Coimbra, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova“, anunciou a secretária de Estado.

De acordo com Rita Marques, os quatro concursos “testemunham o caráter transversal do programa” Revive, tendo como objetivo a coesão territorial. Até ao momento foram lançados 21 concursos de concessão, encontrando-se em aberto o concurso relativo ao Palacete dos Condes Dias Garcia, em S. João da Madeira, integrado na segunda fase; da Quinta do Paço de Valverde, em Évora, e do Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo.

“Dos 49 imóveis que foram identificados, no programa Revive, já foram lançados 21 concursos de concessão, sendo que estão adjudicadas 14 concessões num investimento total de 118 milhões de euros“, sublinhou a secretário de Estado do Turismo.

Segundo o Governo, o Paço Real de Caxias, em Oeiras, “é entregue por 50 anos à empresa que apresentou a proposta vencedora no concurso, que deverá pagar ao Estado uma renda anual de 216 mil euros pela concessão e assegurar o investimento de recuperação do imóvel estimado em cerca de 11,6 milhões de euros”. Este foi o 12.º imóvel a ser adjudicado no âmbito do Revive. A unidade hoteleira deverá abrir portas em 2022.