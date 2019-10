São quase uma centena e localizam-se nos mais recônditos cantos do país. São do Estado, estão devolutos há vários anos, mas vão ganhar utilidade. Os 96 imóveis que funcionaram outrora como casas florestais ou postos de vigia estendem-se de norte a sul do país e vão ser reabilitados para, depois, serem transformados em unidades turísticas. O ECO preparou um mapa com os edifícios que estão inscritos no Revive Natureza.

Para arrancar com este programa, foi criado o Fundo Revive Natureza, que será responsável por gerir estes imóveis. O fundo vai ser gerido pela Turismo Fundos, propriedade do Turismo de Portugal, que tem cinco milhões de euros para financiar a reabilitação.

Os 96 imóveis serão explorados por entidades públicas ou privadas, com o objetivo de “compatibilizar a conservação, recuperação e salvaguarda dos valores em causa com novas utilizações, que beneficiem as comunidades locais, atraiam novos visitantes e fixem novos residentes”, refere o decreto-lei publicado esta sexta-feira em Diário da República.

























A maioria são antigas casas de guardas florestais, antigos postos de vigia, mas também há algumas moradias. Destaque para a Casa Florestal das Regalheiras, em Coimbra, o antigo Posto Fiscal de São Pedro de Moel, na Marinha Grande, e para os Moinhos da Corredoura, na Guarda. O ECO preparou um mapa com a localização destes imóveis.