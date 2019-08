Programa Revive adjudica Convento do Carmo

Negócio fechado. O Convento do Carmo, em Moura, tornou-se no nono imóvel adjudicado ao abrigo do Programa Revive. A empresa vencedora do concurso público foi a gestora do Convento do Espinheiro (SPPTH— Sociedade de Promoção de Projetos Turísticos e Hoteleiros), que pretende recuperar o imóvel e transformá-lo num hotel.

A ideia é transformar o Convento do Carmo num hotel de 4 estrelas com cerca de 50 quartos com um “investimento estimado em cerca de 6 milhões de euros“, refere a nota do gabinete do ministro Adjunto e da Economia. O Hotel tem abertura prevista para 2020.

O Convento do Carmo foi construído em 1251 e foi a partir deste Convento que saíram os monges que fundaram o Convento do Carmo, em Lisboa. Situado no centro histórico de Moura, sofreu alterações profundas no século XVI, “tendo sido construída nessa altura a igreja, os claustros e as capelas”, explica a nota do Governo. Desde 1944 que o claustro do Convento está classificado como imóvel de interesse público. O Hotel será concessionado durante 50 anos “para fins turísticos”.

Este é o nono concurso a ser concluído, sendo que “até ao momento foram lançados 18 concursos no âmbito do programa Revive“. Este programa pretende valorizar e recuperar o património sem uso e reforçar o desenvolvimento daquelas regiões. De acordo com a mesma nota, os próximos concursos a serem lançados serão relativos ao Mosteiro de Travanca (Amarante), Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo). Atualmente estão abertos os concursos para a concessão do Mosteiro de Lorvão (Penacova), do Castelo de Vila Nova da Cerveira e do Forte da Ínsua, em Caminha.