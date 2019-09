Três anos depois de ter lançado o Programa Revive, com mais de 30 imóveis inscritos, o Governo vai agora avançar com o Revive Natureza. São 96 imóveis pertencentes ao Estado, alguns dos quais foram habitação de antigos guardas-florestais.

Os imóveis identificados pelo Governo estão inseridos em “localizações notáveis”, como por exemplo baldios, e destacam-se pelas “características e património cultural que dispõem”, disse o ministro da Economia esta quinta-feira, em conferência de imprensa após Conselho de Ministros.

A lista é constituída, na sua maioria, por antigas casas de guardas florestais e antigos postos fiscais. Trata-se de “pequenos imóveis de baixo valor” e a “forma de exploração será mais reduzida”, continuou o ministro.

O processo do Revive Natureza será diferente do Revive, disse Pedro Siza Vieira, adiantando que os imóveis serão integrados num Fundo Imobiliário Especial, que vai promover a sua reabilitação e exploração turística, através de concursos, que começarão a ser lançados no início do próximo ano. “O fundo terá capacidade financeira para apoiar o financiamento dessa recuperação”, acrescentou o ministro.

Embora não tenha sido revelada a lista, Siza Vieira adiantou que o objetivo do Revive Natureza é o de “valorização e criação de emprego nas pequenas comunidades”. O programa já tem vindo a ser falado há vários meses, tendo o lançamento estado previsto para o início deste ano, mas só agora deu os primeiros passos.

(Notícia atualizada às 13h37 com mais informação)