O ministro da Economia afirmou esta segunda-feira que as instituições internacionais continuam a dizer que Portugal crescerá mais que a União Europeia, depois de a OCDE ter revisto em baixa o crescimento mundial, devido ao surto do novo coronavírus.

“As instituições internacionais continuam a dizer que Portugal crescerá mais do que a zona euro e mais que a União Europeia” (UE), disse Pedro Siza Vieira à margem do primeiro dia da Semana Digital que termina na sexta-feira, numa cerimónia de apresentação das novas instalações da Startup Portugal e das suas novas valências.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu esta segunda-feira em baixa de 0,5 pontos percentuais, para 2,4%, as estimativas para o crescimento mundial este ano, devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19).

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, explicou que, “obviamente, no contexto em que estas previsões são feitas, a OCDE está já a antecipar o efeito do novo coronavírus na economia mundial”. E prosseguiu: “Aquilo que sabemos, e é a própria organização OCDE que o diz, é que o impacto é tanto menor quanto mais as autoridades sanitárias forem capazes de atrasar a propagação do vírus e de atrasar taxas de contágio muito significativas”.

No relatório das previsões económicas intercalares da OCDE pode ler-se que, “na assunção que os picos de epidemia na China no primeiro trimestre de 2020 e os surtos noutros países se provem moderados e contidos, o crescimento mundial poderia ser decrescido em cerca de 0,5 pontos percentuais [p.p.] este ano relativamente ao esperado nas previsões económicas de novembro de 2019″.

“Julgo que nesta altura, o que podemos dizer é que devemos confiar nas autoridades sanitárias, seja da Organização Mundial de Saúde (OMS), seja das autoridades sanitárias nacionais, no sentido de concretizarmos aquele objetivo”, disse Siza Vieira.

Nesse sentido, para o ministro, “atrasar a propagação do vírus, diminuir a sua incidência de tal maneira que possamos ganhar também tempo para uma vacina nova ou uma terapia para isso”. “Quanto melhor soubermos fazer isso melhor, menor será o impacto para a economia portuguesa”, lembrou o governante.