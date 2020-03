A Rede das Aldeias do Xisto vai apresentar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) uma campanha de promoção com descontos de 50% para reservas feitas através da plataforma online “Book In Xisto“, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado enviado à Lusa, a rede explica que se trata da “Campanha Primavera” e que os descontos abrangem reservas feitas entre os dias 11 e 31 de março, com prazo de utilização até 30 de junho. A informação também revela que, no âmbito da BTL, será sorteada entre os visitantes do stand das Aldeias de Xisto uma estadia de uma semana num dos alojamentos do “bookinxisto”.

“No stand das Aldeias do Xisto, vai encontrar ainda o calendário com os eventos que, ao longo do ano, dão vida ao nosso território. A Clássica Aldeias do Xisto, competições nacionais e internacionais de downhill, a Festa da Paz, o Walking Weekend, o XJazz – Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto ou a animação de verão nas Praias Fluviais são apenas alguns dos momentos que valem uma ou mais viagens às nossas aldeias”, refere a promoção.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, que tem sede na Barroca, concelho do Fundão, e que integra 27 localidades da região Centro, além da parceria com 20 municípios e com mais de 100 operadores privados. A 32.ª edição da BTL terá lugar entre os dias 11 e 15, na FIL, em Lisboa, e terá como destino nacional convidado o Turismo do Porto e Norte de Portugal.