A propagação do coronavírus já se faz sentir na economia chinesa. O setor dos serviços da segunda maior economia do mundo registou a maior contração desde que há registo em fevereiro. Ao mesmo tempo, as vendas de automóveis registaram uma quebra histórica de 80%.

No que toca aos serviços, o índice de gestores de compras (PMI) caiu para 26,5 pontos, o nível mais baixo desde que há registo. Esta é a primeira vez que desce abaixo dos 50 pontos, desde que começou a ser realizado mensalmente, em 2005. Este indicador mede a atividade da indústria manufatureira na China e é tido como um importante indicador no desenvolvimento da segunda maior economia do mundo, sendo que quando está abaixo dos 50 indica uma contração e acima aponta para uma expansão.

Este declínio deve-se às restritas medidas de prevenção do surto do Covid-19 adotadas pelas autoridades chinesas, que incluem restrições sob a movimentação de centenas de milhões de pessoas ou o encerramento forçado de estabelecimentos. Além disso, planos de viagens no país foram também cancelados por ordem do governo, levando a uma redução do consumo e serviços associados ao turismo.

Alguns economistas consideram que o setor dos serviços é particularmente vulnerável a uma redução do fluxo de caixa — o chamado cash flow –, tornando inevitável um processo de falências devido à paralisia das cidades que chinesas, que dura já há quase seis semanas.

Segundo documentos divulgados pelo Supremo Tribunal Popular, a que a Lusa teve acesso, centenas de empresas declararam falência no país, entre os dias 25 de janeiro e 21 de fevereiro. A maioria são pequenas e médias empresas dos setores retalho, manufatura e imobiliário.

Vendas de carros na China com queda recorde de 80%

A epidemia do Covid-19 paralisou a indústria chinesa, levando a uma forte quebra do setor automóvel. As vendas de carros no país asiático caíram 80% em fevereiro, a maior quebra nas vendas mensais de automóveis de sempre.

Segundo os dados preliminares da Associação de Automóveis de Passageiros da China, citados pela Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês), as vendas de automóveis caíram 80% em fevereiro, ainda assim as vendas diárias melhoraram na última semana do mês comparativamente com as primeiras três semanas.

Da Volkswagen à Tesla, a queda de vendas é generalizada, sendo que a atividade dos fabricantes também tombou em fevereiro, recuando para níveis históricos. Apesar de o Governo chinês já ter vindo referir a importância da industria automóvel para a China, ainda não foram avançadas medidas de apoio específicas para o setor.