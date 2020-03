O Fundo Monetário Internacional (FMI) lançou uma linha de financiamento de emergência por causa do coronavírus. São 50 mil milhões de dólares disponibilizados pelo fundo em conjunto pelo Banco Mundial, sendo que um quinto deste montante, para países mais pobres, terá juro zero.

“O FMI está a disponibilizar cerca de 50 mil milhões de dólares através de mecanismos de emergência financeira de rápido desembolso para países de mercados emergentes e de baixos recursos que poderão precisar de apoio”, revelam Kristalina Georgieva, diretora geral do FMI, e David Malpass, presidente do Grupo Banco Mundial, num comunicado conjunto.

O fundo de Bretton Woods já tinha alertado esta quarta-feira que o crescimento mundial será inferior em 2020 ao de 2019 devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, mas é “difícil prever quanto”, afirmou a diretora-geral.

Os 189 países-membros do FMI prometeram dar “todo o apoio necessário para limitar o impacto” da epidemia, em particular nos países mais vulneráveis, após uma teleconferência do comité monetário e financeiro internacional do Fundo.

“A nossa mensagem conjunta é: o fundo está totalmente comprometido em apoiar os países-membros, particularmente os mais vulneráveis. Temos as ferramentas para ajudar e estamos em coordenação próxima com as instituições parceiras”, acrescentaram Georgieva e Malpass.