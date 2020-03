Governo duplicou o número de postos onde é possível renovar o cartão do cidadão online, disponibilizando este “serviço de proximidade” em mais de 500 Espaços do Cidadão, anunciou esta quarta-feira a ministra da Modernização do Estado.

“Em todo o território nacional há o dobro de postos onde se pode renovar o cartão do cidadão, descongestionando e criando uma oferta muito maior que vai permitir que as pessoas, numa lógica de grande proximidade e de maior fluência, conseguirão ter esta valência tão importante que é a renovação do cartão”, adiantou Alexandra Leitão.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública falava aos jornalistas na apresentação deste serviço no Solar dos Zagallos, em Almada, no distrito de Setúbal, onde se localiza um dos 630 Espaços do Cidadão existentes no país.

Aliás, segundo a governante, foi a integração “da quase totalidade” dos Espaços do Cidadão nesta rede de serviços que permitiu a “duplicação do número de postos” onde se pode renovar o cartão online, sendo agora quase mil em todo o país (juntando Lojas do Cidadão, Espaços do Cidadão e balcões do Instituto dos Registos e do Notariado).

O serviço foi lançado em junho de 2019 e, além de estar disponível na internet para todos os cidadãos com idade igual ou superior a 25 anos, também abrangia 54 Espaços do Cidadão – estendendo-se agora para mais de 500.

“Estas lojas fazem a renovação online, ou seja, é um serviço digital e presencial ao mesmo tempo. O back-office é feito digitalmente, mas com a presença pode-se ajudar quem não consegue fazer digitalmente, misturando-se a tecnologia com a lógica de inclusão e de proximidade”, explicou.

Segundo dados divulgados pela ministra em agosto do ano passado, esta e outras medidas implementadas já permitiram retirar das filas para o cartão do cidadão “cerca de 30 mil pessoas”.

O cartão do cidadão pode ser renovado através da internet aqui .