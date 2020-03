O lado feminino da cerveja

Se o vinho tem um deus Baco, a cerveja tem uma deusa Ninkasi, a deusa Suméria. E a verdade é que as mulheres sempre tiveram um papel especial na história da cerveja, nomeadamente na sua origem.

As primeiras cervejeiras foram as mulheres que, ao produzirem o pão, descobriram acidentalmente a cerveja, uma bebida fermentada à base de cereais. A cerveja e o pão têm praticamente os mesmo ingredientes, todos de origem natural: água, malte, lúpulo e levedura. E as mulheres eram também responsáveis por gerir as tabernas e locais de divertimento, que incitavam ao convívio e o consumo de cerveja.

Séculos depois, e no mês da mulher, o #Ecoolhunter reuniu um conjunto de mulheres para aprofundar a história e conhecer algumas das tendências de consumo mais próximas do universo feminino. Um almoço que decorreu no Praia no Parque, com convidadas e em parceria com a Sociedade Central de Cervejas.

Veja o vídeo e conheça o resto da história: