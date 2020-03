A Connected Intelligent Limited, dona da Web Summit, cancelou a versão física da sua segunda maior conferência, em Toronto, no Canadá, com base nas recomendações das autoridades de saúde e após conversações com as autoridades canadianas.

“Em resposta aos serviços internacionais de saúde, pensarmos em levar 30 mil pessoas para a cidade seria um risco desnecessário”, explica fonte oficial do Web Summit, ao ECO.

A equipa está agora a trabalhar na definição de um modelo para a conferência deste ano. “Estamos confiantes que temos a tecnologia para o fazer”, diz ainda fonte da empresa.

“Devido à incerteza que vários eventos públicos vivem em todo o mundo devido à progressão do Covid-19, tomámos a muito difícil decisão de adiar a edição física do Collision até junho de 2021″, explica a empresa no site oficial do evento. “O Collision 2020, que decorre entre 22 e 25 de junho, vai acontecer para os nossos 30 mil assistentes. Mas online. Conheça o Collision a partir de casa“, apela a organização, num aviso no site.

Em comunicado, Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, explica que “crises como a do Covid-19 pedem responsabilidade e criatividade. Queremos fazer a nossa parte e esperamos que os outros também a façam”. Outro esclarecimento dado pelo irlandês é que os assistentes que já tenham bilhete assegurado para a conferência deste ano vão ter acesso direto à conferência de 2021. “Em alternativa, os visitantes podem pedir a devolução total do valor do bilhete a pertir de hoje e até 30 dias depois de assistirem à conferência Collision from home online”, refere.

O ecossistema tech de Toronto conta com 18 mil empresas que empregam mais de 400 mil pessoas. Entre 2012 e 2017, a cidade foi a que criou mais empregos em toda a América do Norte, incluindo Silicon Valley. O que está a acontecer neste momento é que, além de atrair talento de fora, o Canadá está a fazer os seus emigrantes voltar ao país. “Sabemos que investir em universidades, ensino, investigação são medidas que vão ter resultados. As pessoas estão a voltar de Silicon Valley e a trazer, além das suas ideias e da sua experiência, investimento. Estamos realmente a ver que este é um daqueles sítios onde a mistura de oportunidades e diversidade é fundamental: quando temos diferentes perspetivas e diferentes histórias, encontramos diferentes soluções e maior resiliência”, dizia Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, na abertura do evento em 2019, referindo-se àqueles a quem chama “tech brilliants“.

Relativamente ao Web Summit, maior evento mundial de tecnologia e empreendedorismo — marcado para Lisboa entre os dias 2 e 5 de novembro — a empresa afirma que, por enquanto, o plano “mantém-se todo igual”. “A nove meses do evento é ainda cedo para pensar em adiar o evento”, refere a mesma fonte. A edição de 2020 é a quinta que a empresa realiza em Lisboa, depois da mudança de Dublin, onde o evento foi fundado, em 2016. Em Lisboa, durante os quatro dias do evento, os participantes gastaram 64,4 milhões de euros, representando cerca de 125 euros por dia. Durante a cimeira, a taxa média de ocupação rondou os 89%.