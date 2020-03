Seguros perderam quase 8.000 empregos em cinco anos

Entre seguradoras e mediadores, o setor dos seguros em Portugal perdeu quase 8.000 trabalhadores em cinco anos. A estes dados recolhidos pelo Dinheiro Vivo (acesso livre), deverão ainda juntar-se trabalhadores da seguradora norte-americana Liberty em Portugal, que anunciou já este ano que vai reduzir a dois os 16 escritórios que tem no país e avançar com um plano de reestruturação, que irá incluir despedimentos.

O número de mediadores de seguros em Portugal caiu para 1.6763 no final de 2019, menos 6.700 que os 23.465 mediadores existentes no país, em 2014, segundo dados da Aprose-Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, citados pelo jornal. Além destes, as seguradoras perderam 1.020 trabalhadores, tendo passado a empregar 10.148 funcionários, segundo a APS-Associação Portuguesa de Seguradores.

“Antevejo a continuação da evolução negativa do número de mediadores a operar no nosso mercado, mercê da fusão de mediadores a que já vamos assistindo, timidamente, por enquanto, mas a aumentar no futuro próximo“, disse David Pereira, presidente da Aprose, ao Dinheiro Vivo. Já Carlos Marques, presidente do STAS-Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora deixou o alerta: “O setor vai viver grandes alterações num futuro próximo. Há situações que nos preocupam”.