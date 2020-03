A Galp Energia está a ser castigada pela queda abrupta das cotações do petróleo nos mercados internacionais. A petrolífera portuguesa chegou a afundar quase 25%, numa sessão que está a ser marcada por quedas históricas nas ações da generalidade das empresas do setor.

A petrolífera esteve quase meia hora sem negociar no arranque da sessão em Lisboa. As ordens colocadas no mercado apontavam para valores muito inferiores aos registados no final da última sessão, levando os títulos a entrar em leilão. Passado este período, os títulos começaram a transacionar, chegando a tocar num mínimo de 8,634 euros — uma queda de 24,8%.

Passada a forte pressão vendedora, as ações aliviam desta queda que chegou a retirar 2,36 mil milhões de euros ao valor de mercado da empresa portuguesa. Seguem, ainda assim, nos 9,5840 euros, com uma queda de 16,93%, a maior entre as cotadas do PSI-20. O índice português está a cair 6,3% para os 4.377,12 pontos.

A Galp Energia segue a tendência negativa da generalidade das cotadas do setor. A BP está a ceder 27%, a Shell a cair 19%, enquanto a Total cai 11%. Quedas mais expressivas estão a ser registadas pela Tullow Oil e a Premier Oil que afundam 57% e 84%, respetivamente.

Estas fortes desvalorizações, que colocam pressão nas bolsas europeias, levando mesmo o Stoxx 600 a entrar em bear market, traduzem a forte queda das cotações dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

Depois do falhanço das negociações da OPEP no final da semana passada, a Arábia Saudita veio sinalizar um corte agressivo nos preços de venda da matéria-prima. Isto ao mesmo tempo que anunciou um aumento de produção com o objetivo de inundar o mercado com crude, levando o Brent a perder mais de 25% para 33,40 dólares.

