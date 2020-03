A bolsa nacional registou a quinta sessão de quedas esta quarta-feira, pressionado pelos maus desempenhos da Galp, BCP e EDP Renováveis. A Cofina afundou mais de 16% depois de ter abortado a operação de compra da TVI. Lá por fora o dia também foi de perdas. Tudo por causa do coronavírus, cujo surto acabou de ser declarado como uma pandemia pelas autoridades de saúde.

O PSI-20 perdeu 0,47% para 4.217,44 pontos, com 13 cotadas abaixo da linha de água. Os piores desempenhos pertenceram a Altri, Corticeira Amorim e F. Ramada, que cederam mais de 3%. Entre as ações com maior peso no índice de referência nacional, a petrolífera Galp caiu 1,8% para 9,398 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,87% para 11,38 euros. Já o BCP recuou 0,32% para 0,1246 euros.

Fora do índice de referência nacional, a Cofina afundou 16,46% para 0,34 euros, depois de ter anunciado que abortou a oferta pública de aquisição sobre a Media Capital, dona da TVI, na sequência do falhanço do aumento de capital que iria financiar parte da operação. Em reação, os espanhóis da Prisa anunciaram que vão tomar todas as ações contra a Cofina para obrigá-la a concluir a aquisição da Media Capital.

PSI-20 cai há cinco sessões

“O PSI-20 ainda tentou esboçar uma recuperação, mas, dada a perda de ímpeto no resto da Europa, essa tentativa saldou-se num insucesso”, explicam os analistas do BPI no comentário de fecho.

“Mais uma vez, a Galp e o BCP figuraram entre os títulos mais pressionados, o primeiro em virtude da incerteza que paira nos mercados petrolíferos e o segundo pela constante descida das yields de Estado”, acrescentaram.

Lá por fora, o índice de referência europeu Stoxx 600 perdeu 0,9%, enquanto os principais índices em Paris e Madrid caíram em redor de 0,70% e 0,30%, respetivamente. Em Milão, o FTSE-Mib foi dos poucos índices europeus a subir esta quarta-feira, encerrando em alta de 0,33%

(Notícia atualizada às 16h57)