A Goldenergy alcançou em 2019 um lucro de 200 mil euros, depois de em 2018 ter reportado um prejuízo de 1,8 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a empresa portuguesa.

Este resultado líquido, que pela primeira vez foi positivo, foi alcançado apesar de “uma descida da faturação”, por causa da baixa de preços realizada pela empresa no ano passado, justifica a Goldenergy em comunicado, adiantando que vai investir 10 milhões de euros nos próximos cinco anos.

A faturação da empresa, que diz ser a quinta maior comercializadora de eletricidade a clientes domésticos em Portugal, desceu de 108 milhões de euros em 2018 para 105 milhões de euros no ano passado.

O diretor-geral da Goldenergy, Miguel Checa, afirmou, citado em comunicado, que “a empresa tem no seu ADN a oferta de preços competitivos” e, nesse sentido, baixou os preços das tarifas no ano passado, o que “se refletiu na descida da faturação”.

A empresa aumentou em 5% o número de clientes no ano passado, contando atualmente com cerca de 250 mil clientes.

A Goldenergy tem uma quota de mercado na eletricidade de 2% e no mercado do gás natural de 13%, mas o objetivo é crescer, aumentando a quota de mercado e, nos próximos dois anos, atingir os 500 mil clientes, com especial foco na eletricidade, onde a empresa diz estar “a crescer atualmente a um ritmo de mais de 400 contratos novos por dia”.

Com escritórios em Vila Real (sede), Lisboa e Porto, a Goldenergy prevê finalizar 2020 com uma rede de 50 lojas.

O investimento previsto para os próximos cinco anos, de mais de 10 milhões de euros, será sobretudo na área da digitalização, onde já foram investidos dois milhões de euros no último ano.

A empresa tem como objetivo desenvolver em Vila Real uma plataforma digital que permita crescer em Portugal e, uma vez consolidada, pensar na internacionalização, sendo Espanha o mercado natural para o início da presença internacional da Goldenergy.