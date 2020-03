Nove meses depois, Moody’s tira rating do BPI do “lixo”

A Moody’s tirou o rating do BPI do “lixo”. A agência de notação financeira anunciou esta quarta-feira a revisão em alta, com base no reforço dos capitais do banco, que passa para o nível “Baa3” com perspetiva “estável”. Este é o primeiro nível de investimento de qualidade e a ação representa o fim de um período de nove meses em que o banco foi visto como investimento especulativo.

A agência de rating subiu a classificação tanto do rating do BPI e como da dívida sénior ordinária de longo prazo do banco. “A ação de rating tomada hoje [quarta-feira] reflete a emissão de 450 milhões de euros em dívida sénio não preferencial, que teve lugar a 6 de março de 2020 e foi totalmente subscrita pela empresa-mãe CaixaBank”, explica o relatório da Moody’s.

A emissão teve como objetivo reforçar os passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (requisito mínimo de fundos próprios e créditos elegíveis), que obriga os bancos europeus com importância sistémica a constituir uma almofada financeira adicional para fazer face às dificuldades. A Moody’s acrescentou que esta emissão “aumenta o volume de dívida sénior subordinada não segurada que absorve perdas e, por isso, diminui os níveis de perdas para os credores seniores em caso de falência”.

Com a notação de rating agora atribuída pela Moody’s, o BPI passa a ter classificação de investment grade para de longo prazo pelas três agências internacionais: Fitch Ratings, Moody’s e S&P Global Ratings.