A Liga espanhola de futebol vai parar nas próximas duas semanas. A decisão das autoridades espanholas surge depois de a equipa do Real Madrid avançar para quarentena na sequência de um caso de coronavírus na equipa de basquetebol dos merengues.

“Tendo em conta as circunstâncias conhecidas esta manhã, nomeadamente a quarentena estabelecida no Real Madrid e os possíveis casos positivos nos jogadores de outros clubes, a LaLiga considera que se dão as circunstâncias para que se siga com a fase seguinte do protocolo de atuação contra o Covid-19”, diz a entidade que organiza o principal campeonato de futebol no país vizinho.

“Em consequência, de acordo com as medidas estabelecidas (…) decide pela suspensão [do campeonato] nas próximas duas jornadas, pelo menos”, acrescenta a LaLiga.

Esta decisão vai ser reavaliada após o fim das quarentenas decretadas nos clubes afetados e de outras possíveis situações que possam ocorrer, adiantou ainda.

Os merengues decretaram a situação de quarentena depois de Trey Thompkins, jogador da equipa de basquetebol do clube, ter sido confirmado com o novo vírus.

O clube italiano Juventus também tinha confirmado um caso de infetado por Covid-19 esta quarta-feira. Na Europa, os campeonatos ou foram suspensos ou terão partidas a realizarem-se à porta fechada, sem público, para travar o surto, como vai acontecer em Portugal na próxima jornada.

O Covid-19, que já matou 4.600 pessoas em todo o mundo, havendo mais de 125 mil infetados, foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde.