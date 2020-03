Quando se fala em índices acionistas variedade de ativos não falta, mas há um índice em particular que os investidores de todo o mundo acompanham. O VIX, também conhecido como o “Índice do Medo” em Wall Street, é uma espécie de barómetro do sentimento dos investidores. O impacto do surto de coronavírus na economia e a guerra de preços entre os maiores produtores de petróleo do mundo colocaram o VIX de novo em destaque. O ECO preparou um vídeo que explica as principais características deste índice.