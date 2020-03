A Amorim Luxury, dona do restaurante JNcQUOI ou das lojas da Fashion Clinic, em Lisboa, decidiu “encerrar temporariamente” os seus restaurantes JNcQUOI Avenida, JNcQUOI ASIA e Ladurée, o JNcQUOI CLUB e também as suas lojas Fashion Clinic e Gucci situadas em Lisboa, no Porto e no Algarve, na sequência da propagação do coronavírus.

“Tendo em conta os interesses superiores de saúde pública, e em nome do bem-estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus Covid-19, entendeu após uma avaliação responsável da situação, encerrar temporariamente e a partir de amanhã, dia 13 de março, os seus restaurantes (…) bem como as suas lojas”, explicou o grupo Amorim Luxury, em comunicado.

Além do encerramento temporário dos restaurantes e lojas, o grupo informa ainda que a abertura da nova loja Dolce & Gabbana, na Avenida da Liberdade, será também adiada. “A reabertura de todos os espaços fica condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia”, assinala ainda o comunicado.

Esta manhã, na atualização da DGS, as autoridades deram conta de que, em Portugal, são já 78 os infetados pelo Covid-19. Muitas empresas estão a colocar os trabalhadores a trabalhar remotamente. O conselho de ministros reúne-se esta noite, a partir das 20 horas, para aprovar medidas que decorrerão das recomendações do Conselho de Saúde Pública.