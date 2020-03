António Costa anunciou que o Conselho de Ministros foi suspenso. O primeiro-ministro vai apresentar aos restantes partidos as medidas que pretende que sejam implementadas com vista a travar a propagação do coronovírus, voltando a reunir às 20h00 para fechar a resposta à pandemia.

Em declarações aos jornalistas, António Costa começou por explicar que o Conselho de Ministros esteve reunido esta manhã, a analisar nomeadamente o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública que desaconselhou para já o encerramento total das escolas, mas também um conjunto de informação técnica que tem vindo a ser produzida.

O primeiro-ministro chamou ainda a atenção que qualquer medida que seja tomada “terá um enorme impacto social”, considerando ser “o momento de ouvir todas as lideranças partidárias“, razão que justifica a suspensão da reunião do Conselho de Ministros.

“Irei informar cada um dos líderes partidários do conjunto de medidas que temos neste momento preparadas para poderem ser adotadas. Quero ouvir também a sua opinião e o Conselho voltará a reunir logo às oito horas da noite para podermos tomar as decisões finais tendo em conta aquilo que é a posição dos diferentes partidos políticos”, disse António Costa.

“Este é um daqueles momentos em que é essencial que o país sinta que os agentes políticos estão todos convergentes quanto aquilo que é o objetivo comum, que é conter o mais possível a expansão desta pandemia, e estarmos nas melhores condições possíveis para responder às necessidades de tratamento de todos aqueles que estão e venham a estar infetados, procurando minorar o mais possível o impacto desta pandemia“, acrescentou.

Relativamente à possibilidade do fecho de escolas, o primeiro-ministro português disse que vai comunicar aos partidos quais são as suas orientações e receber contribuições sobre este tema junto dos líderes partidários, chamando a atenção que “qualquer decisão não é isenta de consequências”.

(Notícia atualizada às 13h13)